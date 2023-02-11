Уайлдер предложил Нганну провести два боя: по правилам бокса и ММА

Американский боксёр, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер предложил экс-обладателю пояса UFC в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну провести два поединка.



«Я заинтересован в бое с Нганну, хотел бы провести его в Африке. Знаю, что Фрэнсис идёт своим путём, и горжусь им из-за того, что он делает, что хочет. Я очень заинтересован в поединке, так что давайте сделаем это. Два больших чёрных супергероя. Я даже думал о том, чтобы провести два боя. Сперва ты придёшь в мой спорт, а потом я приду в твой. Я серьёзно к этому отношусь.



Парни из ММА приходят в бокс, и на нашей территории они словно в море с акулами. Фаворитами будут боксёры. У меня нет опыта в ММА, но, если нужно, я проведу тренировки и готов пахать для этого. Может, мне понравится и я перейду в ММА, буду пинать всех ногами», — сказал Уайлдер в интервью Trill Boxing Talk.

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