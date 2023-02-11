Как завершится бой Алекса Волкановски и Ислама Махачева?

Завтра, 12 февраля, в главном бою турнира UFC 284, который состоится в Перте (Австралия), чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев (23-1) проведёт дебютную защиту титула против лидера рейтинга pound-for-pound австралийца Алекса Волкановски (25-1).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 12 побед и одно поражение в UFC.

Алексу Волкановски 34 года. Австралиец завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и провёл четыре защиты. Всего на счету бойца 12 побед и ни одного поражения в UFC.