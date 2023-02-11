Претендент на титул Усика предсказал исход его боя с Фьюри
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Британский боец супертяжёлого веса Даниэль Дюбуа (19-1, 17 KO), являющийся претендентом на один из титулов украинца Александра Усика, высказался о его потенциальном бое с Тайсоном Фьюри.
«Я бы хотел увидеть поединок Усика и Фьюри. Вероятно, после этого титулы станут вакантными и вопрос будет заключаться в том, кто доберётся до них первым. Я являюсь первым в очереди. Сейчас у меня есть регулярный титул, но я хочу настоящий.
Кто станет победителем в бою Усика и Фьюри? Я поставлю на Тайсона. Он уже всё доказал. Да, Усик является элитным бойцом, но я всё равно поставлю на Фьюри», – сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри
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