Махачев: мы должны были учесть нюанс с сутками между взвешиванием и боем
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев признался, что ему и его соотечественнику Зубайре Тухугову было тяжело из-за малого времени на восстановление между взвешиванием и боем.
«Если честно, мы должны были учесть нюанс с сутками между взвешиванием и боем. Тухугов приехал на арену в три часа утра. У него первый раз в жизни так. Очень тяжело», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Зубайра Тухугов не уложился в вес лёгкого дивизиона и отдал 30% гонорара сопернику. Российский боец проиграл Элвису Бренеру раздельным решением судей.
Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей и благодаря этому впервые защитил чемпионский пояс.
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