Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев: мы должны были учесть нюанс с сутками между взвешиванием и боем

Махачев: мы должны были учесть нюанс с сутками между взвешиванием и боем
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев признался, что ему и его соотечественнику Зубайре Тухугову было тяжело из-за малого времени на восстановление между взвешиванием и боем.

«Если честно, мы должны были учесть нюанс с сутками между взвешиванием и боем. Тухугов приехал на арену в три часа утра. У него первый раз в жизни так. Очень тяжело», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Зубайра Тухугов не уложился в вес лёгкого дивизиона и отдал 30% гонорара сопернику. Российский боец проиграл Элвису Бренеру раздельным решением судей.

Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей и благодаря этому впервые защитил чемпионский пояс.

Луч света в царстве санкций. Махачев принёс России невероятную спортивную победу Луч света в царстве санкций. Махачев принёс России невероятную спортивную победу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023