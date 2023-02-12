Махачев: мы должны были учесть нюанс с сутками между взвешиванием и боем

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев признался, что ему и его соотечественнику Зубайре Тухугову было тяжело из-за малого времени на восстановление между взвешиванием и боем.



«Если честно, мы должны были учесть нюанс с сутками между взвешиванием и боем. Тухугов приехал на арену в три часа утра. У него первый раз в жизни так. Очень тяжело», — сказал Махачев на пресс-конференции.



Зубайра Тухугов не уложился в вес лёгкого дивизиона и отдал 30% гонорара сопернику. Российский боец проиграл Элвису Бренеру раздельным решением судей.



Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей и благодаря этому впервые защитил чемпионский пояс.