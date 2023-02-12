«И в горе, и в радости». Махачев поддержал Тухугова после поражения на UFC 284

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), российский боец смешанного стиля Ислам Махачев обратился в социальных сетях к одноклубнику и соотечественнику Зубайре Тухугову, проигравшему единогласным судейским решением бразильцу Элвису Оливейре на турнире UFC 284.

«Не было бы так обидно, если бы я не знал, на что ты способен в этом спорте. Мало кто знает, сколько всего тебе пришлось пройти, чтоб выйти на бой. И в горе, и в радости», – написал Махачев в социальных сетях.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

Поражение на UFC 284 стало для 32-летнего Тухугова третьим в последних шести боях. Всего на счету россиянина в сильнейшей организации мира пять побед, три поражения и одна ничья.

Ранее бразильский экс-чемпион Чарльз Оливейра высказался о реванше с Махачевым.