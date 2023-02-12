Украинский экс-чемпион Гвоздик успешно вернулся на ринг после проигрыша Бетербиеву

Завершился вечер профессионального бокса в Помоне (штат Калифорния, США), в рамках которого бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), украинец Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) вернулся на ринг после двух с половиной лет отсутствия.

Соперником 35-летнего Гвоздика стал 33-летний мексиканский джорнимен Хосе Обандо (20-35-2, 15 KO). Поединок продлился все шесть раундов и завершился победой украинца единогласным судейским решением (60-54, 60-54, 60-54).

Напомним, Александр Гвоздик завершил карьеру в июне 2020 года после досрочного поражения действующему обладателю титулов WBC, IBF и WBO, россиянину Артуру Бетербиеву.

Ранее в интервью Гвоздик высказался о потенциальном поединке с Дмитрием Биволом.