Украинский экс-чемпион Гвоздик успешно вернулся на ринг после проигрыша Бетербиеву
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Завершился вечер профессионального бокса в Помоне (штат Калифорния, США), в рамках которого бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), украинец Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) вернулся на ринг после двух с половиной лет отсутствия.
Соперником 35-летнего Гвоздика стал 33-летний мексиканский джорнимен Хосе Обандо (20-35-2, 15 KO). Поединок продлился все шесть раундов и завершился победой украинца единогласным судейским решением (60-54, 60-54, 60-54).
Напомним, Александр Гвоздик завершил карьеру в июне 2020 года после досрочного поражения действующему обладателю титулов WBC, IBF и WBO, россиянину Артуру Бетербиеву.
Ранее в интервью Гвоздик высказался о потенциальном поединке с Дмитрием Биволом.
Новость по темеГвоздик: сделаю так, чтобы поединок с Биволом состоялся
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