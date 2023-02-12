Сауль Альварес договорился о следующем бое, есть дата

Поединок абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканца Сауля Альвареса (58-2-2, 39 KO) и британца Джона Райдера (32-5, 18 KO) близок к утверждению, сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер.

«Канело Альварес и Джон Райдер близки к завершению сделки о поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, который состоится 6 мая. Место проведения ещё не утверждено, однако ожидается, что бой пройдёт в штате Халиско (Мексика)», – написал Коппинджер в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре 2022 года, Альварес победил единогласным решением звёздного казахстанского ветерана Геннадия Головкина, нанеся ему второе поражение в карьере.

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