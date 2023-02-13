Рамзан Кадыров сделал заявление после победы Махачева в бою с Волкановски на UFC 284

Глава Чечни, основатель бойцовского клуба «Ахмат» Рамзан Кадыров прокомментировал победу, которую одержал россиянин Ислам Махачев в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой состоялся 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Махачев победил единогласным решением судей.



«Поздравляю с уверенной победой одного из лучших бойцов смешанных единоборств Ислама Махачева! На прошедшем турнире UFC 284 в главном бою вечера российский боец встретился с австралийцем Александром Волкановски. По итогам пяти зрелищных раундов единогласным решением судей Ислам одержал безоговорочную победу, тем самым впервые в своей карьере защитил чемпионский пояс в лёгком весе.

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Я лично знаком с Исламом. С твёрдой уверенностью могу сказать, что это очень воспитанный человек с высоким моральным ориентиром. Если для кого-то сегодняшний спорт является местом, где можно оскорблять что угодно и кого угодно, то для Ислама это место, где он может продемонстрировать свои лучшие качества. Он очень сдержанный и благородный человек, с которым очень интересно общаться. Именно таким должен быть настоящий спортсмен.

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У меня со всеми бойцами тёплые, братские отношения, поэтому я искренне радуюсь каждому их успеху и достижению. Безусловно, это был зрелищный и захватывающий поединок, победа в котором была в полной мере заслуженной.

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Ещё раз поздравляю всех наших соотечественников и Ислама в том числе с заслуженной победой! Искренне желаю ему здоровья, благополучия и удачи! Уверен, он продолжит радовать нас своими успехами в спорте. Брат, ты лучший!» — написал Кадыров у себя в социальных сетях.

Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски: