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«Лучшие из лучших». Хабиб показал архивное фото с Махачевым и Мамедовым 7-летней давности

«Лучшие из лучших». Хабиб показал архивное фото с Махачевым и Мамедовым 7-летней давности
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию семилетней давности. На снимке, помимо Хабиба, присутствуют действующий чемпион промоушена в том же весе Ислам Махачев и боец Bellator Ислам Мамедов.

«Лучшие из лучших. Семь лет назад», — говорится в описании к фотографии.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Хасбик поздравил Махачева с победой над Александром Волкановски:

Махачев и Волкановски – воины, а не клоуны! Не говорили лишнего и решили всё в октагоне Махачев и Волкановски – воины, а не клоуны! Не говорили лишнего и решили всё в октагоне
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