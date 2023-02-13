«Лучшие из лучших». Хабиб показал архивное фото с Махачевым и Мамедовым 7-летней давности
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию семилетней давности. На снимке, помимо Хабиба, присутствуют действующий чемпион промоушена в том же весе Ислам Махачев и боец Bellator Ислам Мамедов.
«Лучшие из лучших. Семь лет назад», — говорится в описании к фотографии.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
Хасбик поздравил Махачева с победой над Александром Волкановски:
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