Де ла Хойя: если Руис поймает Уайлдера ударом — погаснет свет

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя высказался о потенциальном поединке между супертяжеловесами и соотечественниками Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) и Энди Руисом-младшим (35-2, 22 KO).

«Руис нокаутировал Джошуа, и это стало неожиданностью века. И я считаю, что Энди способен сделать то же с Деонтеем, если поймает его ударом.

Деонтей сильно отличается от Джошуа. Он умнее и больше предан боксу. Он умнее и умеет держаться на дистанции. У него мощный джеб и правый прямой. Единственное, что меня беспокоит, так это его подбородок. Если Руис поймает его – погаснет свет», – сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fighthype.com.