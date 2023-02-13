Де ла Хойя: если Руис поймает Уайлдера ударом — погаснет свет
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя высказался о потенциальном поединке между супертяжеловесами и соотечественниками Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) и Энди Руисом-младшим (35-2, 22 KO).
«Руис нокаутировал Джошуа, и это стало неожиданностью века. И я считаю, что Энди способен сделать то же с Деонтеем, если поймает его ударом.
Деонтей сильно отличается от Джошуа. Он умнее и больше предан боксу. Он умнее и умеет держаться на дистанции. У него мощный джеб и правый прямой. Единственное, что меня беспокоит, так это его подбородок. Если Руис поймает его – погаснет свет», – сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fighthype.com.
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