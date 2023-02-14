Гаджиев: не считаю, что наших бойцов глобально засуживают в UFC. Я бы не драматизировал

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение, что в американском промоушене UFC нет предвзятого отношения к российским бойцам. При этом Камил заявил, что, по его мнению, россиянин Пётр Ян был лучше в поединке с представителем США Шоном О’Мэлли, состоявшемся в октябре прошлого года. Тогда раздельным решением судей победил О’Мэлли.

«Я не считаю, что наших бойцов глобально засуживают. Есть конкретная ситуация с боем Петра Яна. В нём, я считаю, Ян был лучше О’Мэлли. Но какого-то предвзятого отношения к российским бойцам лично я не чувствую. Нет темы, я бы не драматизировал», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тренировочный лагерь Петра Яна в зале «Тайгер Муай-Тай»: