Туйнов: UFC не идёт на уступки для Яна. Ещё один сложный бой может подломить ментально

Российский кикбоксёр Влад Туйнов поделился мнением о перспективах своего соотечественника Петра Яна в UFC.



«Я думаю, что победа россиянина будет означать выведение Петра Яна на трилогию со Стерлингом. Но это может быть очень-очень опасным противостоянием для Петра. Мы видели, что произошло в его крайнем поединке. UFC не идёт на уступки для Петра Яна. Организация не даёт ему возможности немного вернуться ему к стабильной работе в плане выступлений, победной серии. Она продолжает раз за разом давать ему очень опасных оппонентов.



Боюсь, что это может повлиять на Петра Яна. Вновь сложный бой, что может ментально подломить россиянина. Но это очень опытный спортсмен, который может делать правильные выводы, у которого есть очень грамотная команда, которая может настроить его морально. Они смогут поработать над навыками, подобрать ключи к предстоящему оппоненту», — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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