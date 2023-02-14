Шведская федерация бокса объявила о бойкоте чемпионата мира
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Глава шведской боксёрской ассоциации Пер-Аксель Шёхольм заявил, что страна присоединяется к бойкоту чемпионата мира по боксу, если на турнире будут выступать российские и белорусские спортсмены.
«Здесь нет ни демократии, ни прозрачности. Мы не принимаем обращение IBA. Нет демократии и призрачности. Мы работали в течение нескольких лет, чтобы добиться изменений, но безуспешно. Тогда они сами решили допустить Россию и Беларусь к соревнованиям, причём под национальными флагами», — приводит слова функционера SVT.
Ранее США, Чехия, Англия и Ирландия также объявили о решении бойкотировать чемпионат мира.
Женский чемпионат мира по боксу пройдёт в Индии с 15 по 31 марта, мужской — в Ташкенте, с 1 по 14 мая.
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