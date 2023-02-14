Глава Чешского бокса: чемпионат мира нам не интересен, но бойкот русских поддержим

Президент чешской боксёрской ассоциации Марек Шимак заявил, что его страна присоединится к бойкоту чемпионата мира по боксу, если до участия в нём допустят российских и белорусских спортсменов. Также глава ассоциации отметил, что в таком составе чешским боксёрам будет крайне сложно отобраться на Олимпийские Игры в Париже.
«Отобраться на Олимпиаду с этого турнира очень сложно. Однако, многие из них хотели бы поехать на чемпионат мира, но это непросто. Ведь в Кракове проходят Европейские игры. И это — отборочный турнир к Олимпийским играм. Да, тот факт, что россиян и белорусов не будет, немного ослабит турнир. Но это отличный шанс для нас попасть на Олимпиаду-2024 в Париж. Для лучших чешских боксёров участие в Олимпийских играх значит больше, чем в чемпионате мира, который проводится годом ранее», — приводит слова Шимака Sport.cz.
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