«Россия не нравится другим странам». Боец Газиев — про возможную дисквалификацию Махачева

Боец промоушена Brave FC Шамиль Газиев прокомментировал возможную дисквалификацию чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянина Ислама Махачева из-за обвинений в использовании капельницы после взвешивания перед турниром UFC 284 в Перте (Австралия).
«От американцев всего можно ожидать, даже не от американцев, а от UFC. В данный момент наша страна, Россия, не особо нравится другим странам, может, в этом проблема. Надеюсь, что у наших бойцов всё будет хорошо.
Вот взять Магомеда Анкалаева или Петра Яна – они стопроцентно выиграли свои бои, но победу им не дали. Не знаю, почему к нашей стране такое отношение, как-то не так ведут себя», – сказал Газиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан
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