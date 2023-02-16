Чендлер: когда-то мы не отдавали Махачеву должного, но он наш чемпион, я рад его победам

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер отдал должное чемпиону UFC в лёгком весе Исламу Махачеву, который в минувшие выходные защитил титул в бою с Алексом Волкановски.



«Ислам пришёл и доказал, что действительно является тем, за кого себя выдаёт. Когда-то мы не отдавали ему должного, потому что у него было слабое резюме. Он не заслуживал титульного боя, но он вышел и победил Чарльза Оливейру, финишировал Дэна Хукера. Так Ислам доказал, что он наш чемпион, мы должны с этим считаться. Я бы хотел проверить свою борьбу против его грэпплинга, но для этого нужно одержать несколько побед и доказать, что я заслуживаю боя за титул.



Махачев — наш чемпион, я рад видеть его победы, которых, думаю, будет ещё немало», — приводит слова Чендлера MMAJunkie.