Отец Фьюри: боюсь, Тайсон убьёт Уайлдера, если они снова подерутся

Джон Фьюри, отец британского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, объяснил, почему не хочет четвёртого боя сына с Деонтеем Уайлдером.



«Я переживаю из-за боя Тайсона с Уайлдером, потому что боюсь, сын его убьёт. У Деонтея треснул череп, как яйцо. После такого нельзя восстановиться, так что если Тайсон ударит его ещё раз, то может и убить. Поэтому я ему сказал: «Если не хочешь быть причиной смерти и похорон Уайлдера, то держись от него подальше». Он трижды побил Деонтея.



Уайлдер не представляет никакой опасности. Опасность, как я уже сказал, только в возможной смерти Деонтея. Пусть он идёт драться с парнями, которых он может стукнуть и они прилягут на канвас», — приводит слова Фьюри-старшего Mirror.