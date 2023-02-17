Хильберто Рамирес, проигравший Биволу, заявил о желании провести бой с Бетербиевым

Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес заявил, что хотел бы провести поединок с российским непобеждённым боксёром Артуром Бетербиевым.



«Бетербиев был бы замечательным соперником, это был бы отличный бой для меня. Болельщики хотят видеть такие поединки, ведь он чемпион и у него три пояса. Я хочу стать двукратным чемпионом мира, и для этого нужно драться с лучшими. Этот бой мог бы получиться более взрывным, чем с Биволом, потому что мы оба будет активно идти вперёд.



Для меня этот поединок лучше, потому что Бетербиев не двигается так же много, как Бивол. Он идёт вперёд. Думаю, наш бой не дошёл бы до решения», — приводит слова Рамиреса Boxing247.



В ноябре прошлого года Рамирес проиграл Биволу единогласным решением судей. Это первое поражение мексиканца в профессиональной карьере.