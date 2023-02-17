«Не знаю, почему его признали лучшим». Бетербиев ревнует к успехам Бивола?

Любители бокса давно мечтают о встрече двух российских спортсменов — Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Бой за звание абсолютного мира в полутяжёлом весе вполне возможен, но пока промоутеры и телеканалы никак не могут договориться. Сами спортсмены не против: во всяком случае, на словах Дмитрий и Артур всегда выражают готовность встретиться. Раньше такой поединок был намного нужнее Биволу, который имел меньшую популярность, нежели Бетербиев. Да и пояс у Димы только один. Но ситуация изменилась.

2022 год стал для Бивола попросту триумфальным. Решившись на бой с Саулем Альваресом, россиянин рисковал всем, но сорвал куш: легендарный Канело ничего не смог сделать против скорости и техники Дмитрия. Мексиканец проиграл в одни ворота, а вот Бивол за один вечер превратился в суперзвезду. Следом была ещё одна защита, причём снова с мексиканцем — прежде непобеждённый Хильберто Рамирес тоже оказался деклассирован. Немудрено, что мировая пресса стала носить Дмитрия на руках и даже назвала лучшим боксёром 2022 года.

Вот только Бетербиев такого признания Бивола вообще не понял. И даже предположил, что журналисты что-то напутали: «Я не знаю, по какой версии признали Бивола. По какой-то версии, наверно, его признали, но это не боксёр года. Во-вторых, я за этими вещами не сильно слежу. Я даже не знаю, почему его признали. Это потом уже в народе говорят, что признали. Получается, есть pound-for-pound. Там есть боксёр номер один. Что-то нелогично звучит это. Я не знаю, почему его признали – по какой версии. Может, по той единственной, что у него есть – WBA», – сказал Бетербиев на канале ММАТИКА в YouTube.

Выглядит так, будто Артур немного ревнует или даже завидует мировому признанию Бивола. В самом деле, в руках Бетербиева сейчас три из четырёх чемпионских поясов, а боксёром года признают Дмитрия, у которого только один титул! Вдобавок Артур недавно победил Энтони Ярда, но вместо восхваления победителя большинство журналистов и экспертов обсуждают возраст Бетербиева. И даже называют чеченца «сильно постаревшим»! В тот момент, когда звезда Бивола рвётся всё выше и выше.

Впрочем, все вопросы должен решить ринг. Только поединок за звание абсолютного чемпиона мира может определить, кто из наших парней сейчас лучше на самом деле. За Бетербиева говорят невероятная ударная мощь и крепкая челюсть, главные козыри Бивола — уникальная скорость и техническая оснащённость. Главное, чтобы сумели договориться бизнесмены от бокса — промоутеры, продюсеры и агенты. Но бой Бетербиева и Бивола должен принести так много денег, что хватить должно всем участникам.