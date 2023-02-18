Гаджи Наврузов проиграл Родригесу, получив ужасную травму руки. Видео

Бразильский боец Фернандо Родригес одержал победу на турнире в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На 15-й секунде боя техническим нокаутом он победил россиянина Гаджи Наврузова.
«Пришла информация, что кость сломана в нескольких местах. Как я вижу на снимке, осколки в двух местах. Доктора в клинике сказали, что впервые видят такую травму. Говорят, что нужно срочно отправить его в Москву на операцию», — сказал тренер бойца Руслан Кривуша «СЭ».
Бой проходил 17 февраля в Минске.
Гаджи Наврузов, более известный по прозвищу «Автомат» — профессиональный боец тяжёлой и супертяжёлой весовой категории на турнирах по кулачным боям, кикбоксингу, классическому боксу, ММА и прочим единоборствам.
Гаджи Наврузов получает жуткую травму руки, Родригес одерживает победу.
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