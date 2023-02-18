Украинец Безус нокаутом проиграл бой за звание чемпиона Европы по версии WBO

В Лондоне в ночь на 18 февраля состоялся боксёрский вечер, в главном событии которого прошёл бой за вакантный титул чемпиона Европы в супертяжёлом весе по версии WBO между британцем Дэвидом Аделейе и украинцем Дмитрием Безусом.
Уже в первом раунде Аделейе отправил соперника в нокдаун, но Безус поднялся и продолжил бой. Во втором раунде британец ещё раз жёстко встретил украинца и во второй раз отправил Безуса на канвас. Украинский боксёр поднялся и на этот раз, но рефери принял решение оставить поединок.
Стоит отметить, что для Безуса это первое поражение в профессиональной карьере. До этого украинец выиграл 10 поединков.
Аделейе также к моменту боя шёл без поражений и на серии из 10 побед. Таким образом, у британца 11 побед в 11 поединках, из них 10 завершились досрочно.
- 18 февраля 2023
-
10:50
-
10:30
-
09:46
-
09:40
-
09:32
-
09:21
-
09:10
-
08:50
-
07:51
-
06:49
-
06:36
-
04:14
-
01:32
-
00:55
-
00:48
- 17 февраля 2023
-
23:54
-
23:35
-
22:53
-
22:19
-
21:48
-
21:45
-
21:38
-
21:28
-
21:11
-
20:21
-
19:51
-
19:43
-
19:23
-
18:58
-
18:23
-
17:54
-
17:19
-
17:14
-
16:57
-
16:46