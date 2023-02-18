Украинец Безус нокаутом проиграл бой за звание чемпиона Европы по версии WBO

В Лондоне в ночь на 18 февраля состоялся боксёрский вечер, в главном событии которого прошёл бой за вакантный титул чемпиона Европы в супертяжёлом весе по версии WBO между британцем Дэвидом Аделейе и украинцем Дмитрием Безусом.



Уже в первом раунде Аделейе отправил соперника в нокдаун, но Безус поднялся и продолжил бой. Во втором раунде британец ещё раз жёстко встретил украинца и во второй раз отправил Безуса на канвас. Украинский боксёр поднялся и на этот раз, но рефери принял решение оставить поединок.



Стоит отметить, что для Безуса это первое поражение в профессиональной карьере. До этого украинец выиграл 10 поединков.



Аделейе также к моменту боя шёл без поражений и на серии из 10 побед. Таким образом, у британца 11 побед в 11 поединках, из них 10 завершились досрочно.