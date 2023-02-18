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«Надеюсь, ты человек слова». Нганну принял вызов Уайлдера на бои по правилам ММА и бокса

«Надеюсь, ты человек слова». Нганну принял вызов Уайлдера на бои по правилам ММА и бокса
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Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на вызов экс-чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера.

Уайлдер ранее обратился к Нганну, предложив провести бой по правилам бокса, а затем встретиться в октагоне по правилам ММА.

«Добро пожаловать в свободный мир, Деонтей. Я надеюсь, ты человек слова. Скоро увидимся», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях, отметив Уайлдера.

В январе этого года стало известно, что Фрэнсис Нганну отказался от нового контракта с UFC, несмотря на то что мог стать самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории промоушена. Нганну освободил титул чемпиона в тяжёлом весе и стал свободным агентом. Позже Нганну заявил, что хочет попробовать свои силы в боксе и выразил желание встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри, Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа.

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