Волкановски придётся ехать в Россию! Реальный реванш можно взять только на нашей земле

После очередного турнира UFC все ждали тихую и спокойную неделю, но скандалы буквально разрывают информационное поле. Ислам Махачев единогласным решением судей одержал победу и защитил свой чемпионский пояс. Он спокойно вернулся в Россию. Но настоящую смуту вносит поверженный Александр Волкановски, который сам не понимает, чего он хочет. С одной стороны, он обвиняет Ислама в использовании запрещённых медицинских приёмов. С другой — австралиец требует реванш, забыв про интересы своего дивизиона. UFC оставил Алекса лидером рейтинга P4P и открыл «Ящик Пандоры».

Желание Волкановски поквитаться с обидчиком выглядит ожидаемым. Он не просто потерпел поражение от второго номера рейтинга P4P. Австралиец был бит на родной земле, что совершенно точно дико разочаровало публику. Кроме того, за рубежом начали активно разогревать мысль о спорности судейского решения, которую тут же поддержали и многие бойцы. Поэтому Алекс вцепится в эту возможность изо всех сил, нет никаких сомнений.



Вот только чтобы полностью реваншироваться и всё и всем доказать, Волкановски придётся приехать на бой в Россию. Во-первых, Махачев этого совершенно точно заслужил. Во-вторых, Волк проиграл в своём логове. И теперь ему нужно разбить Ислама именно в России. Только так реванш получится максимально сладким. Ни Абу-Даби, ни Лас-Вегас не дадут этого австралийцу.

Кроме того, прямо сейчас Дэн Хукер и сам Волкановски активно обвиняют Ислама, ведутся даже разговоры о потенциальной дисквалификации. И всё это совершенно точно вызывает недовольство нашего бойца. Если честность Махачева будет доказана, уже он сможет диктовать свои условия. Наш боец вряд ли будет таким же дружелюбным по отношению к Алексу. И тогда реванш вполне может пройти по правилам Ислама.

Махачев одержал историческую победу, которая невероятно важна для российского спорта. А в ответ получил странные решения UFC, а также обвинения от других бойцов. Но это вполне может сыграть на руку нашему чемпиону. Если его виновность не будет доказана, россиянин окажется в выигрышной позиции. А проведение следующей защиты на родине – красивая возможность извиниться перед Исламом.