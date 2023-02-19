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Кевин Ли: я действительно хочу бой с Чимаевым

Кевин Ли: я действительно хочу бой с Чимаевым
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Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли, не так давно вернувшийся в UFC, высказался о возможном поединке с шведско-чеченским проспектом промоушена Хамзатом Чимаевым.

«Когда я вызвал Хамзата Чимаева на бой пару недель назад, то был абсолютно серьёзен. Я очень хочу провести этот бой, я здесь для больших вызовов.

Но я думаю, моим соперником может стать Шон Брэди. В прошлом бою он проиграл Белалу Мухаммаду и прямо сейчас хочет вернуться, а я хочу биться», — сказал Ли в интервью YouTube-каналу MMA Underground.

Кевин Ли уходил из UFC в 2021 году и с тех провёл лишь один поединок, выиграв у Диего Санчеса единогласным решением судей на турнире Eagle FC.

На счету Кевина Ли 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 19 побед в них. На счету Чимаева 12 побед в 12 поединках в ММА.

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