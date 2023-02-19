Экс-чемпион UFC: понимаю уход Нганну из промоушена, у меня они украли рекламный контракт

Бывший чемпион UFC Куинтон Джексон высказался об уходе экс-обладателя пояса чемпиона в тяжёлом дивизионе Фрэнсиса Нганну из промоушена.



«Восхищён ценностями, которые он защищает. Я понимаю, почему он решил уйти из UFC. Я в своё время тоже оттуда ушёл, хотя они всё пытались обставить так, будто я завершит карьеру. Они украли у меня рекламный контракт с Reebok. Поэтому я понимаю Нганну. Я стал его преданным фанатом. Что касается перспектив в боксе, то это здорово, пусть найдёт хорошего тренера. Я даже завидую, потому что и сам хочу попробовать себя в боксе. Вижу, ему много кто бросает вызов. У Фрэнсиса есть мощь, он нокаутёр. Было бы здорово с ним потренироваться», — приводит слова Джексона MMA News.



Фрэнсис Нганну покинул промоушен этой зимой, отказавшись подписать новый контракт.

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