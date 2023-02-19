Майк Тайсон — о Макгрегоре: у всех парней, заработавших деньги, есть трюк

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу, легендарный американец Майк Тайсон высказался об экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях, звёздном ирландце Коноре Макгрегоре.

«У всех парней, заработавших кучу денег, есть трюк. Конор Макгрегор, у него есть крючок. Он сумасшедший, бесшабашный, и это уловка. В реальной жизни он милый парень. У вас должно быть нечто подобное», – сказал Тайсон в рамках выпуска своего YouTube-подкаста.

Конору Макгрегору 34 года. Ожидается, что свой следующий поединок ирландец проведёт осенью этого года против трёхкратного чемпиона Bellator в лёгком весе (до 70 кг), американца Майкла Чендлера.

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