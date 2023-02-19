Американский боец UFC подтвердил влияние Макгрегора на состав участников шоу TUF

Американский боец UFC Адриан Янез (16-3), выступающий в лёгкой весовой категории (до 70 кг), подтвердил слухи о влиянии звезды организации, ирландского экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора на состав участников 31-го сезона шоу The Ultimate Fighter, где он является тренером.

Напомним, ранее Макгрегора обвинили в протекции своих бойцов.

«Всё так, один из моих спарринг-партнёров был отправлен домой», – ответил Янез в социальных сетях на вопрос подписчика.

Конору Макгрегору 34 года. Ожидается, что свой следующий поединок ирландец проведёт осенью этого года против трёхкратного чемпиона Bellator в лёгком весе (до 70 кг), американца Майкла Чендлера.

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