Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Американский боец UFC подтвердил влияние Макгрегора на состав участников шоу TUF

Американский боец UFC подтвердил влияние Макгрегора на состав участников шоу TUF
Комментарии

Американский боец UFC Адриан Янез (16-3), выступающий в лёгкой весовой категории (до 70 кг), подтвердил слухи о влиянии звезды организации, ирландского экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора на состав участников 31-го сезона шоу The Ultimate Fighter, где он является тренером.

Напомним, ранее Макгрегора обвинили в протекции своих бойцов.

«Всё так, один из моих спарринг-партнёров был отправлен домой», – ответил Янез в социальных сетях на вопрос подписчика.

Конору Макгрегору 34 года. Ожидается, что свой следующий поединок ирландец проведёт осенью этого года против трёхкратного чемпиона Bellator в лёгком весе (до 70 кг), американца Майкла Чендлера.

Новость по теме
Гилберт Бёрнс обвинил Макгрегора в уходе одноклубника из Таджикистана с шоу TUF

7 легендарных бойцов, которые затянули с завершением карьеры

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023