Американский боец UFC подтвердил влияние Макгрегора на состав участников шоу TUF
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Американский боец UFC Адриан Янез (16-3), выступающий в лёгкой весовой категории (до 70 кг), подтвердил слухи о влиянии звезды организации, ирландского экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора на состав участников 31-го сезона шоу The Ultimate Fighter, где он является тренером.
Напомним, ранее Макгрегора обвинили в протекции своих бойцов.
«Всё так, один из моих спарринг-партнёров был отправлен домой», – ответил Янез в социальных сетях на вопрос подписчика.
Конору Макгрегору 34 года. Ожидается, что свой следующий поединок ирландец проведёт осенью этого года против трёхкратного чемпиона Bellator в лёгком весе (до 70 кг), американца Майкла Чендлера.
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