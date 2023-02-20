Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рахмонов высказался по поводу возможного боя с Чимаевым

Рахмонов высказался по поводу возможного боя с Чимаевым
Комментарии

Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов высказался по поводу потенциального поединка со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я не особо разочаруюсь, если этот бой не состоится. Если нам суждено подраться, то это рано или поздно произойдёт. Лично у меня здесь только спортивный интерес. Ничего личного с Хамзатом у меня нет», — приводит слова Рахмонова Sportskeeda.

Свой последний поединок Шавкат Рахмонов провёл в июне прошлого года с Нилом Магни и выиграл удушающим приёмом. Всего у Рахмонова 16 боёв в профессиональных смешанных единоборствах и 16 побед в них.

Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023