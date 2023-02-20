Рахмонов высказался по поводу возможного боя с Чимаевым

Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов высказался по поводу потенциального поединка со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я не особо разочаруюсь, если этот бой не состоится. Если нам суждено подраться, то это рано или поздно произойдёт. Лично у меня здесь только спортивный интерес. Ничего личного с Хамзатом у меня нет», — приводит слова Рахмонова Sportskeeda.

Свой последний поединок Шавкат Рахмонов провёл в июне прошлого года с Нилом Магни и выиграл удушающим приёмом. Всего у Рахмонова 16 боёв в профессиональных смешанных единоборствах и 16 побед в них.

Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC: