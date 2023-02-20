Определился полный кард боксёрского вечера с главным боем Пол — Фьюри

Промоутерская компания Most Valuable Promotions объявила о четырёх поединках, которые будут предшествовать поединку между Джейком Полом и Томом Фьюри. Соглавным событием станет бой за титул чемпиона WBC между Илунгой Макабу и Баду Джеком. Событие состоится в воскресенье, 26 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Полный кард
Джейк Пол (6-0) — Томми Фьюри (8-0)
Илунга Макабу (29-2) — Баду Джек (27-3-3)
Зияд Альмааюф (12-5) — Рональд Мартинес (10-0)
Мухсин Кейсон (10-0) — Тариэл Джафаров (12-5)
Бадер Самрин (7-0) — Виорель Симион (22-9)
Ранее президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что скандальный американский видеоблогер Джейк Пол попадёт в мировой рейтинг организации в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), если победит британца Томми Фьюри.
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