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«Надеюсь, вы нокаутируете друг друга». Тони Фергюсон обратился к Макгрегору и Чендлеру

Бывший обладатель временного титула UFC, американский ветеран Тони Фергюсон прокомментировал организацию поединка между экс-чемпионом в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором, и соотечественником Майклом Чендлером.

«Удачи вам, тупицы Макнагетс и Чендлер. Надеюсь, что вы нокаутируете друг друга по окончании сезона TUF. Научите ребят хорошим вещам и подавайте пример, джентльмены. Повеселитесь», – написал Фергюсон в социальных сетях.

Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.

Майклу Чендлеру 36 лет. В ноябре на UFC 281 он также досрочно (удушающим приёмом) проиграл Порье. Боец является трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе (до 70 кг).

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