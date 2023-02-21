Махачев объяснил решение UFC не ставить его на первое место рейтинга P4P

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев признался, что усматривает и бизнес-причины в решении американского промоушена не ставить его на первое место рейтинга pound-for-pound после победы над австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением (48-47, 48-47 и 49-46).

«В первую очередь мы летели в Австралию за победой, защитить пояс. Мы его защитили. Какие‑то порталы меня поставили на первое место, какие‑то — нет. Официальный рейтинг UFC меня не поставил на первое место, может, они хотят этим как‑то раскачать реванш. Я по этому поводу не парюсь, пояс у меня, я чемпион. Это самое главное», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

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