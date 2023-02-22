Беллью: Усик — единственный, кто сможет заставить Фьюри промахиваться 12 раундов

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор Тони Беллью, встречавшийся в ринге со звёздным украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO), высоко оценил его шансы в потенциальном противостоянии с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

«Я не думаю, что кто-то и вправду хочет встречаться с Усиком. С тем стилем, который есть у Фьюри сейчас, он будет чаще натыкаться на руки Александра. Если кто и побьёт его, и я действительно так считаю, то это Александр Усик.

Он и вправду хорош в том, что делает. Усик – единственный, кто сможет заставить Фьюри промахиваться и платить за это на протяжении 12 раундов. Было бы интересно на это посмотреть», – сказал Беллью в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Новость по теме «Потрясающе!» Усик назвал любимый бой, который посмотрел больше 10 раз

«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри