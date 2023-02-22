Беллью: Усик — единственный, кто сможет заставить Фьюри промахиваться 12 раундов

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор Тони Беллью, встречавшийся в ринге со звёздным украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO), высоко оценил его шансы в потенциальном противостоянии с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).
«Я не думаю, что кто-то и вправду хочет встречаться с Усиком. С тем стилем, который есть у Фьюри сейчас, он будет чаще натыкаться на руки Александра. Если кто и побьёт его, и я действительно так считаю, то это Александр Усик.
Он и вправду хорош в том, что делает. Усик – единственный, кто сможет заставить Фьюри промахиваться и платить за это на протяжении 12 раундов. Было бы интересно на это посмотреть», – сказал Беллью в интервью YouTube-каналу iFL TV.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри
- 23 февраля 2023
-
00:28
-
00:06
- 22 февраля 2023
-
23:46
-
23:31
-
23:01
-
22:03
-
21:50
-
21:45
-
20:58
-
20:47
-
20:04
-
19:56
-
19:04
-
18:53
-
18:02
-
17:44
-
17:27
-
16:37
-
15:48
-
15:14
-
14:47
-
14:28
-
13:54
-
13:02
-
12:19
-
12:03
-
11:36
-
11:15
-
11:11
-
10:42
-
10:38
-
10:29
-
10:16
-
10:00
-
09:55