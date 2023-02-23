Махачев: общаюсь с Бензема и Погба, переписываемся

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал об отношении к футболу и признался, что общается с Каримом Бензема и Полем Погба.
«Могу сказать, что общаюсь с Бензема и Погба, подписан на Мане. Переписываемся. Я слежу за футболом, играю сам, хотя и знаю, что это опасно. Когда играешь с друзьями, это нормально, но, когда какой-то конкурентный матч, бывают даже микротравмы и они могут лишить недели тренировок, а в подготовительном процессе неделя — это много, 13–14 тренировок», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».
12 февраля на турнире UFC 284 Ислам Махачев защитил титул чемпиона промоушена в лёгком весе, одержав победу над Алексом Волкановски единогласным решением судей. Это первая защита титула для российского бойца.
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