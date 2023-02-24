Майк Тайсон: Фьюри против Усика не будет делать то, что делал Энтони Джошуа
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный американец Майк Тайсон считает, что украинский боксёр Александр Усик (20-0, 13 KO) вряд ли одолеет чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).
«Тайсон Фьюри постоянно доказывал, что он лучший в мире. Как бы я сильно ни уважал Деонтея Уайлдера и Александра Усика, но Фьюри – действующий чемпион. И он ещё долго будет оставаться в этом статусе, если он того захочет.
Думаю ли я, что Усик слишком маленький для Тайсона? Нет, я никогда о подобном не размышляю. Мне кажется, Фьюри не будет делать то, что делал Энтони Джошуа. Считаю, он будет оказывать на Усика огромное давление», – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.
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