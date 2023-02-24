Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон: Фьюри против Усика не будет делать то, что делал Энтони Джошуа

Майк Тайсон: Фьюри против Усика не будет делать то, что делал Энтони Джошуа
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный американец Майк Тайсон считает, что украинский боксёр Александр Усик (20-0, 13 KO) вряд ли одолеет чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).

«Тайсон Фьюри постоянно доказывал, что он лучший в мире. Как бы я сильно ни уважал Деонтея Уайлдера и Александра Усика, но Фьюри – действующий чемпион. И он ещё долго будет оставаться в этом статусе, если он того захочет.

Думаю ли я, что Усик слишком маленький для Тайсона? Нет, я никогда о подобном не размышляю. Мне кажется, Фьюри не будет делать то, что делал Энтони Джошуа. Считаю, он будет оказывать на Усика огромное давление», – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

Новость по теме
Отец Фьюри: Усик не стоит того, чтобы отдавать ему 50 процентов денег
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023