«Это было бы грандиозно». Тренер Чимаева — о возможном поединке с Макгрегором

Андреас Михаэль, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, высказался о возможном поединке своего подопечного с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Это был бы грандиозный бой. Что касается проблем с весогонкой, то это ведь не мне придётся сбрасывать вес. Если Хамзат сам почувствует, что захочет вернуться в полусредний дивизион, то это сделает. Главное — прикладывать усилия. Бой с Макгрегором стал бы настоящим блокбастером и мы бы сорвали кассу. Была бы сумасшедшая драка», — сказал Михаэль в интервью Submission Radio.
Конор Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года. Осенью он проведёт бой с Майклом Чендлером, с которым также будет участвовать в шоу The Ultimate Fighter в качестве тренеров.
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