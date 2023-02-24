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Тренер Чимаева рассказал, когда боец планирует вернуться в октагон

Тренер Чимаева рассказал, когда боец планирует вернуться в октагон
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Андреас Михаэль, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, высказался о том, когда его подопечный планирует вернуться в октагон.

«Хамзат сейчас хочет отпраздновать Рамадан, так что он сфокусирован на своей религии. И после этого он начнёт подготовку к новому поединку. Мы уважаем его выбор и будем готовы приступить к подготовке сразу после его возвращения», — рассказал тренер в интервью Submission Radio.

Свой последний поединок Хамзат Чимаев провёл в сентябре прошлого года и выиграл у американца Кевина Холланда удушающим приёмом в первом раунде. Также сообщалось, что весной Чимаев может провести бой с Колби Ковингтоном, однако это не подтвердилось.

Всего у Чимаева 12 побед и ни одного поражения в ММА.

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