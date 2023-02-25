Хильберто Рамирес – о бое с Росадо: для меня честь драться с ним

Бывший чемпион мира, мексиканец Хильберто Рамирес прокомментировал предстоящий бой с американским ветераном Габриэлем Росадо (26-16-1, 15 KO). Встреча, рассчитанная на 12 раундов, пройдёт в лимите полутяжёлого веса (до 79,4 кг) 19 марта.

«Он мой хороший друг. Он, конечно, хороший парень, но это бизнес прежде всего. Я вырос, наблюдая за его боями. Для меня честь драться с ним. Ничего, кроме уважения», – приводит слова Рамиреса издание BoxingScene.

Хильберто Рамиресу 31 год. Боец дебютировал на профессиональном ринге в августе 2009 года и в апреле 2016-го завоевал титул WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг), перебоксировав именитого немца Артура Абрахама. В ноябре Рамирес потерпел первое поражение, уступив по очкам россиянину Дмитрию Биволу.

Габриэлю Росадо 37 лет. Боец дважды в карьере боролся за мировые титулы, однако оба раза проиграл досрочно. В своём последнем бою американец уступил по очкам казахстанскому проспекту Али Ахмедову (19-1, 14 KO).