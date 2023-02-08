Мексиканец Рамирес, проигравший Биволу, вернётся на ринг против бойца с 16 поражениями

Бывший чемпион мира, мексиканец Хильберто Рамирес (44-1, 30 KO) вернётся на ринг 19 марта, сообщает промоушен Golden Boy.
Соперником Рамиреса станет американский ветеран Габриэль Росадо (26-16-1, 15 KO). Встреча, рассчитанная на 12 раундов, пройдёт в лимите полутяжёлого веса (до 79,4 кг).
Хильберто Рамиресу 31 год. Боец дебютировал на профессиональном ринге в августе 2009 года и в апреле 2016-го завоевал титул WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг), перебоксировав именитого немца Артура Абрахама. В ноябре Рамирес потерпел первое поражение, уступив по очкам россиянину Дмитрию Биволу.
Габриэлю Росадо 37 лет. Боец дважды в карьере боролся за мировые титулы, однако оба раза проиграл досрочно. В своём последнем бою американец уступил по очкам казахстанскому проспекту Али Ахмедову (19-1, 14 KO).
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