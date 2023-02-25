Крылов рассказал, за счёт чего выиграет у Спэнна

Боец смешанных единоборств Никита Крылов, выступающий в полутяжёлом весе UFC, высказался о предстоящем поединке с американцем Райаном Спэнном.

«Спэнн стал первым соперником Джонни Уокера после нашего с ним боя. Это было его первое выступление, которое я посмотрел. Высокий парень, физически крепкий, жёстко бьёт, неплохо накидывает гильотину, топ дивизиона. Арсенал у меня побольше, я думаю. За счёт связок руки-ноги, борьба в стойке, перевод — тоже на моей стороне. У нас хватит ключей, чтобы удивить его», — сказал Крылов в эфире «Матч ТВ».

Поединок Никиты Крылова и Райана Спэнна возглавит турнир UFC Vegas 70, который состоится в ночь на 26 февраля.

Всего у Крылова 28 побед в ММА при девяти поражениях, у Спэнна 21 победа в 28 поединках.