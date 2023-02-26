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Алиев с победы дебютировал в UFC

Алиев с победы дебютировал в UFC
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В ночь на 26 февраля в Неваде на стадионе «UFC Apex» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 220. В рамках предварительного карда таджикский боец Нурулло Алиев встретился с бразильцем Рафаэлем Алвесом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Алиева раздельным решением судей.

Для Алиева этот бой стал дебютным в UFC Ранее он одержал девять побед в девяти боях в смешанных единоборствах.

В главном событии турнира Никита Крылов проведёт бой с представителем США Райаном Спэнном. В соглавном событии вечера бразилец Андре Мунис встретится с Бренданом Алленом.

Основной кард:

Никита Крылов – Райан Спэнн
Андре Муниз – Брэндан Аллен
Аугусто Сакаи – Донтейл Мейс
Татьяна Суарес – Монтана Де Ла Роса
Майк Маллот – Йохан Лэйниссе

UFC 2023. UFC Fight Night 220, Лас-Вегас, США
Рафаэл Алвес - Нурулло Алиев (W)
26 февраля 2023, воскресенье. 00:30 МСК
Рафаэль Алвес
Окончено
MD
Нурулло Алиев
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