Алиев с победы дебютировал в UFC
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В ночь на 26 февраля в Неваде на стадионе «UFC Apex» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 220. В рамках предварительного карда таджикский боец Нурулло Алиев встретился с бразильцем Рафаэлем Алвесом.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Алиева раздельным решением судей.
Для Алиева этот бой стал дебютным в UFC Ранее он одержал девять побед в девяти боях в смешанных единоборствах.
В главном событии турнира Никита Крылов проведёт бой с представителем США Райаном Спэнном. В соглавном событии вечера бразилец Андре Мунис встретится с Бренданом Алленом.
Основной кард:
Никита Крылов – Райан Спэнн
Андре Муниз – Брэндан Аллен
Аугусто Сакаи – Донтейл Мейс
Татьяна Суарес – Монтана Де Ла Роса
Майк Маллот – Йохан Лэйниссе
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