Дрейк поставил $ 400 тыс. на бой Джейка Пола и Томми Фьюри

Всемирно известный канадский хип-хоп исполнитель Обри Грэм, более известный как Дрейк, опубликовал в социальных сетях скриншот ставки на боксёрский поединок между американским видеоблогером Джейком Полом и британцем Томми Фьюри, который состоится сегодня, 26 февраля, в Саудовской Аравии.

Так, Дрейк поставил $ 400 тыс. на победу Пола нокаутом. Боксёрский вечер с главным боем Джейка Пола и Томми Фьюри стартует в 22:00 мск.

Полный кард боксёрского вечера с боем Пол — Фьюри:

Джейк Пол (6-0) — Томми Фьюри (8-0);

Илунга Макабу (29-2) — Баду Джек (27-3-3);

Зияд Аль Мааюф (12-5) — Рональд Мартинес (10-0);

Мухсин Кейсон (10-0) — Тариэл Джафаров (12-5);

Бадер Самрин (7-0) — Виорель Симион (22-9).

Ранее Майк Тайсон дал прогноз на бой Пола и Фьюри.