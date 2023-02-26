Дрейк поставил $ 400 тыс. на бой Джейка Пола и Томми Фьюри
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Всемирно известный канадский хип-хоп исполнитель Обри Грэм, более известный как Дрейк, опубликовал в социальных сетях скриншот ставки на боксёрский поединок между американским видеоблогером Джейком Полом и британцем Томми Фьюри, который состоится сегодня, 26 февраля, в Саудовской Аравии.
Так, Дрейк поставил $ 400 тыс. на победу Пола нокаутом. Боксёрский вечер с главным боем Джейка Пола и Томми Фьюри стартует в 22:00 мск.
Полный кард боксёрского вечера с боем Пол — Фьюри:
Джейк Пол (6-0) — Томми Фьюри (8-0);
Илунга Макабу (29-2) — Баду Джек (27-3-3);
Зияд Аль Мааюф (12-5) — Рональд Мартинес (10-0);
Мухсин Кейсон (10-0) — Тариэл Джафаров (12-5);
Бадер Самрин (7-0) — Виорель Симион (22-9).
Ранее Майк Тайсон дал прогноз на бой Пола и Фьюри.
Новость по темеМайк Тайсон дал прогноз на бой Джейка Пола и Томми Фьюри
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