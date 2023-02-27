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Мурат Гассиев показал силовую тренировку за несколько дней до боя с Балогуном. Видео

Мурат Гассиев показал силовую тренировку за несколько дней до боя с Балогуном. Видео
Аудио-версия:
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Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками видеозаписью своей подготовки к поединку с представителем США Майком Балогуном. Их бой состоится 3 марта в Армении.

Силовая тренировка Мурата Гассиева на выносливость:

Гассиеву 29 лет. Дебют бойца на профессиональном ринге состоялся в сентябре 2011 года. В декабре 2016-го он стал чемпионом WBA, раздельным судейским решением одолев соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2019-го Мурат победил нокаутом кубинца Юниера Дортикоса, лишив его титула IBF. Единственное поражение Гассиева состоялось в июле 2018 года. Тогда в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBC) по очкам он уступил звёздному украинцу Александру Усику.

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