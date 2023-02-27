Артур Бетербиев раскрыл «главное правило» своей жизни. Видео

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал, что его главным правилом является обязательная зарядка, которую он делает даже в отпуске.
«Где бы я ни был, у меня есть главное правило – всегда делать зарядку. Даже в отпуске я начинаю день с лёгких упражнений. И в день боя в Лондоне я не отказался от своих правил. Завтра обязательно начните день активно», — написал Батербиев у себя в социальных сетях.
Артур Бетербиев — о главном правиле хорошего самочувствия:
В последнем бою Бетербиев сражался с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам противостояния победу одержал российский боксёр, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.
- 27 февраля 2023
-
11:18
-
10:59
-
10:21
-
10:08
-
09:42
-
09:34
-
04:08
-
02:20
-
01:06
-
00:06
- 26 февраля 2023
-
23:51
-
23:37
-
23:06
-
23:02
-
21:59
-
21:41
-
21:04
-
20:53
-
19:56
-
19:43
-
19:01
-
18:47
-
18:47
-
18:05
-
17:34
-
16:55
-
15:57
-
15:05
-
14:42
-
14:24
-
13:26
-
13:18
-
12:33
-
12:24
-
11:36