«Кого дадут, всех размажем». Чимаев рассказал, с кем хочет провести следующий бой

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил о готовности провести поединок с любым соперником.

«Кого дадут, всех размажем. Я сам без понятия. Нам сказали – Колби Ковингтон. Уже почти полгода ждём, что он ответит. Не хочет он драться. Все меня вызывают, которых UFC против меня не выставляет. А те, которых выставляет, от меня бегают. Не знаю, что там происходит сейчас.

Скорее всего, Леон Эдвардс и Камару Усман подерутся сейчас. Подерусь с тем, кто победит. В среднем весе тоже драться хочу. Я чемпиона вызвал, не знаю, чего он хочет. Избегает меня. Нулевая борьба, знает, что я его в первом раунде раскатаю. Он сам всего три боя в UFC провёл. Посмотрим, что получится», — сказал Чимаев на канале UFC Russia в YouTube.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто: