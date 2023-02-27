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«Кого дадут, всех размажем». Чимаев рассказал, с кем хочет провести следующий бой

«Кого дадут, всех размажем». Чимаев рассказал, с кем хочет провести следующий бой
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил о готовности провести поединок с любым соперником.

«Кого дадут, всех размажем. Я сам без понятия. Нам сказали – Колби Ковингтон. Уже почти полгода ждём, что он ответит. Не хочет он драться. Все меня вызывают, которых UFC против меня не выставляет. А те, которых выставляет, от меня бегают. Не знаю, что там происходит сейчас.

Скорее всего, Леон Эдвардс и Камару Усман подерутся сейчас. Подерусь с тем, кто победит. В среднем весе тоже драться хочу. Я чемпиона вызвал, не знаю, чего он хочет. Избегает меня. Нулевая борьба, знает, что я его в первом раунде раскатаю. Он сам всего три боя в UFC провёл. Посмотрим, что получится», — сказал Чимаев на канале UFC Russia в YouTube.

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