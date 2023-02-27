Чимаев: не знаю, кому респектовать в UFC. Все обо мне плохо говорят
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, как к нему относятся в UFC.
«Особо гангстеров нет, гангстеры в кулачках не выступают. Каждый называет себя гангстером, я даже не знаю, кому респектовать. Когда я стал популярен, все начали что-то болтать против меня, не знаю зачем. Те, которым я респектовал, тоже плохо про меня болтают. Ну, Масвидаль, я думал что нормальный, никогда плохого ничего не сказал про этого пацана, а он начал бурду нести. Тоже нужно размазать его», — сказал Чимаев в интервью для UFC Russia.
Ранее Чимаев заявил о готовности провести поединок с любым соперником.
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:
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