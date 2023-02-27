Хамзат Чимаев сравнил средний и полусредний дивизионы в UFC

Популярный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился мнением о разнице между средним и полусредним дивизионами промоушена UFC.

«Оба круты по-своему. В полусреднем весе все бьют тяжело, в среднем – борьба и скорость другая. Но я и там, и там успеваю. Посмотрим», — сказал Чимаев на канале UFC Russia в YouTube.

Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: