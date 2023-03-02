Экс-чемпионы UFC Альварес и Рокхолд подписали контракты с BKFC и узнали имена соперников

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд подписал контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC. Кроме того, боец уже узнал имя своего первого соперника. Рокхолд дебютирует на турнире BKFC 41, который состоится 29 апреля в Денвере (США), и проведёт бой с соотечественником Майком Перри.

Кроме того, контракт с BKFC подписал бывший чемпион UFC в лёгком весе Эдди Альварес. Он также дебютирует в кулачных боях 29 апреля на том же турнире, его соперником станет Чед Мендес.

Люк Рокхолд покинул UFC в августе прошлого года после поражения единогласным решением судей от бразильца Пауло Косты.

Эдди Альварес последний бой в UFC провёл в июле 2018 года. После этого американский боец выступал в One Championship.