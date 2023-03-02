Штырков — о первом бое с Исмаиловым: единственный в моей жизни, когда я вышел кайфовать

Российский боец Иван Штырков высказался о первом поединке с Магомедом Исмаиловым.

«Странный вопрос. У меня с того момента больше спортивной злости и мотивации появилось. После противостояния с Магой я, наоборот, вырос в этом аспекте. И наконец-то не я какая-то звезда был, не на мне лежали какие-то надежды, а на Маге. Он должен был оправдывать всё. А это был единственный бой в моей жизни, на который я вышел кайфовать. Я готовился с удовольствием и понимал, что на мне ответственности – ноль. Я вышел как человек, который каждый бой в своей жизни провёл как главный. И я горел этим боем. А что я был радостный, мы показали отличное противостояние. И я не могу испытывать какую-то дикую агрессию к человеку, держать на себя обиду. У нас началась обычная человеческая жизнь. Не понимаю людей, которые совмещают личное и спортивное. Если Магомед бы оскорбил меня, мою семью, близких, это была бы другая история. Но такого не было. Все видели, что у нас с ним искры. Мы можем поржать, пошутить. Я был доволен собой, может, я от себя не ожидал, что так выступлю, это было нормально», – сказал Штырков на пресс-конференции.

Напомним, второй бой Штыркова и Исмаилова пройдёт 7 марта на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions и будет главным событием спортивного мероприятия. Магомед и Иван встречались и ранее. В их первом противостоянии, состоявшемся по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, победу добыл Исмаилов.