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Штырков — о подсказках из чужого угла: мог бы использовать, был бы чемпионом UFC

Штырков — о подсказках из чужого угла: мог бы использовать, был бы чемпионом UFC
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Российский боец Иван Штырков признался, что во время поединков не слушает подсказок из угла соперников.

«Я не слушаю чужой угол, у меня свой. Я работаю по своему плану. Со стороны кажется, что так медленно, почему они не могут увернуться. А для бойца это доли секунды, мгновения. И если я бы мог оперировать информацией, которую кричат и мне, и Маге, я бы сидел с тремя поясами по UFC и боксу. Поверьте, человеческий мозг не может на это всё реагировать», – сказал Штырков на пресс-конференции.

Напомним, 7 марта Штырков встретится с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Их бой пройдёт в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions.

Иван Штырков показал, как будет побеждать Магомеда Исмаилова:

Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE! Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE!
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