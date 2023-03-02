Исмаилов — о съёмках в сериалах: я люблю камеры, люблю сыграть злого Луи

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мнением о съёмках в сериалах, опыт участия в которых у него имеется.

«Я люблю камеры, люблю играть не себя. Люблю сыграть злого Луи. Я отыграл давно. Если бы мне пришлось делать в подготовке, я бы, конечно, отказался. Против меня будет непростой парень в ринге», – сказал Исмаилов на пресс-конференции.

В настоящий момент Исмаилов готовится к поединку с соотечественником Иваном Штырковым. Их бой пройдёт 7 марта на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions и будет главным событием спортивного мероприятия. Магомед и Иван встречались и ранее. В их первом противостоянии, состоявшемся по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, победу добыл Исмаилов.

Магомед Исмаилов прочитал стихотворение собственного сочинения: